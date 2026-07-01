Pizza met een ongewenst ingrediënt? Ratten duiken op in Rotterdams restaurant

Zin in een pizza? Die trek verdwijnt waarschijnlijk snel na het zien van beelden uit een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. Op de beelden, die viraal gaan, is te zien dat de ratten tussen de kratjes in het restaurant snuffelen. De pizzaketen laat aan het AD weten "erg geschrokken" te zijn van de beelden.

In de video's die rondgaan op Dumpert, Tiktok en Facebook is te zien hoe de dieren over stapels kratten lopen en kruimeltjes eten. "We zijn op de hoogte van de beelden die circuleren", aldus New York Pizza-woordvoerder Joost Geurtsen tegen de krant.

Op bovenstaande video zie je de beelden.