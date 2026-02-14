Jonge zwaan gewond geraakt na bekogeling in Rotterdam

Een jonge zwaan is aan de Vuurplaat in Rotterdam-Feijenoord gewond geraakt nadat hij zou zijn bekogeld door jongeren. Een getuige zag hoe de vogel met voorwerpen werd geraakt en sloeg alarm. De brandweer kwam gewapend met een vangnet ter plaatse om het dier uit het water te halen.

Het nog jonge dier had een duidelijke wond op zijn kop. Volgens de dierenambulance is er vermoedelijk sprake van een hersenschudding. De zwaan is na de redding in veiligheid gebracht voor verdere verzorging.

Daders spoorloos

Van de onverlaten die de zwaan zouden hebben bekogeld, ontbreekt ieder spoor. Het is niet bekend hoeveel mensen erbij betrokken waren.

Hoe het nu precies met de zwaan gaat, moet later duidelijk worden. De dierenambulance houdt het dier voorlopig onder toezicht.