Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jonge zwaan gewond geraakt na bekogeling in Rotterdam

Dieren

Vandaag, 20:06 - Update: 11 minuten geleden

Link gekopieerd

Een jonge zwaan is aan de Vuurplaat in Rotterdam-Feijenoord gewond geraakt nadat hij zou zijn bekogeld door jongeren. Een getuige zag hoe de vogel met voorwerpen werd geraakt en sloeg alarm. De brandweer kwam gewapend met een vangnet ter plaatse om het dier uit het water te halen.

Het nog jonge dier had een duidelijke wond op zijn kop. Volgens de dierenambulance is er vermoedelijk sprake van een hersenschudding. De zwaan is na de redding in veiligheid gebracht voor verdere verzorging.

Daders spoorloos

Van de onverlaten die de zwaan zouden hebben bekogeld, ontbreekt ieder spoor. Het is niet bekend hoeveel mensen erbij betrokken waren.

Hoe het nu precies met de zwaan gaat, moet later duidelijk worden. De dierenambulance houdt het dier voorlopig onder toezicht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.