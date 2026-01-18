Brandweer redt hert uit benarde emmersituatie in Rijswijk

De brandweer in de omgeving Rijswijk krijgt zondagmiddag wel een heel bijzondere melding. Een hert op een kinderboerderij heeft zichzelf namelijk in een bijzonder benarde situatie geholpen. Een benarde emmersituatie wel te verstaan. Om de nek van het beest hing namelijk een emmer, die niet makkelijk te verwijderen was.

Bij kinderboerderij 't Akkertje in het Julialaantje in Rijswijk liep ineens een hert rond met een emmer om zijn nek. De brandweer kwam ter plekke en probeerde de emmer van het dier te krijgen. Maar dat bleek niet zo makkelijk, omdat de hertjes bang waren en zich niet zo makkelijk lieten vangen.

Met behulp van een touw, omstanders en de brandweer is het uiteindelijk toch gelukt om het hert te bevrijden. Het dier heeft geen verwondingen opgelopen en de emmer hangt weer terug waar die hoort.