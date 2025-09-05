Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dwergvinvis van 6 meter aangespoeld bij strand in Katwijk

Dieren

Vandaag, 21:16

Link gekopieerd

Een dwergvinvis van ongeveer zes meter is vrijdag aangespoeld aan het strand van Katwijk. Het dier spoelde aan het einde van de middag aan en bleek al enige tijd overleden. De doodsoorzaak van het dier wordt onderzocht.

De melding kwam vrijdag rond 18.00 uur binnen. Het kadaver wordt naar Utrecht gebracht voor onderzoek naar de gezondheidstoestand en doodsoorzaak. Het gaat om een mannetje, van ongeveer zes meter. Volgens Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht is het dier al wat langer dood is. "In ieder geval enkele dagen. Het verkeert in staat van ontbinding."

Dwergvinvissen leven voornamelijk in oceanen en worden in de Noordzee nauwelijks gezien. Dat er een aanspoelt aan de Nederlandse kust is daarom uniek.

Maandag is in het Belgische Heist ook een dwergvinvis aangespoeld. Het dier, dat enkele duizenden kilo's woog, kon uiteindelijk weer levend terug de zee in geduwd worden. Of het gaat om het dier dat afgelopen weekend in de baai van het Belgische Heist aanspoelde en, na twee keer opnieuw te stranden, terug de zee in werd geholpen, is nog onduidelijk, zegt Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.