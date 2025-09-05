Dwergvinvis van 6 meter aangespoeld bij strand in Katwijk

Een dwergvinvis van ongeveer zes meter is vrijdag aangespoeld aan het strand van Katwijk. Het dier spoelde aan het einde van de middag aan en bleek al enige tijd overleden. De doodsoorzaak van het dier wordt onderzocht.

De melding kwam vrijdag rond 18.00 uur binnen. Het kadaver wordt naar Utrecht gebracht voor onderzoek naar de gezondheidstoestand en doodsoorzaak. Het gaat om een mannetje, van ongeveer zes meter. Volgens Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht is het dier al wat langer dood is. "In ieder geval enkele dagen. Het verkeert in staat van ontbinding."

Dwergvinvissen leven voornamelijk in oceanen en worden in de Noordzee nauwelijks gezien. Dat er een aanspoelt aan de Nederlandse kust is daarom uniek.

Maandag is in het Belgische Heist ook een dwergvinvis aangespoeld. Het dier, dat enkele duizenden kilo's woog, kon uiteindelijk weer levend terug de zee in geduwd worden. Of het gaat om het dier dat afgelopen weekend in de baai van het Belgische Heist aanspoelde en, na twee keer opnieuw te stranden, terug de zee in werd geholpen, is nog onduidelijk, zegt Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

