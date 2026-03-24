Visser jaagt broedende gans weg in Den Haag, eieren verdwenen

Een visser in Den Haag heeft een broedende gans weggejaagd om zelf te kunnen vissen. Dat meldt de dierenpolitie. Toen agenten later terugkwamen, bleek de moeder niet meer teruggekeerd en waren alle eieren verdwenen.

"De visser had zijn zaakjes niet op orde en heeft diverse bekeuringen gekregen. Het dierenleed was echter al geschied en onomkeerbaar gebleken", schrijft de politie op Instagram.

De dierenpolitie roept op om dierenleed direct te melden via 144, 0900-8844 of bij spoed 112.