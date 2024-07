Zoektocht naar wasberen die uit AquaZoo ontsnapten gestaakt

De zoektocht naar de wasberen die eind maart ontsnapten in de AquaZoo in Leeuwarden is inmiddels stopgezet. Op een paar plekken staan nog vangkooien en wildcamera's met de hoop een glimp op te vangen van de vijf overgebleven dieren. Maar de provincie laat weten al twee maanden geen sporen meer te hebben aangetroffen.

Een groot deel van de vangkooien is ook weggehaald, vertelt een woordvoerder van de Friese provincie. Dat kwam doordat in sommige gevallen andere dieren erin waren gekropen. Wel blijven medewerkers "alert op sporen van de wasbeer". De dieren zijn in elk geval onvruchtbaar, benadrukt de woordvoerder, dus ze kunnen geen baby-wasberen voortbrengen.

Stichting AAP had de beren opgevangen in Limburg. De beesten zijn daar terechtgekomen omdat ze als huisdier waren ontsnapt. Wasberen kunnen in het wild echter een probleem vormen, aangezien ze van oorsprong niet voorkomen in Europa.

Alleseters

Om te voorkomen dat ze werden afgemaakt, ving de stichting ze op. Na sterilisatie zijn ze herplaatst. De elf beren ontsnapten na aankomst bij de AquaZoo. "Heel teleurstellend dat ze binnen een dag verdwenen", zegt de woordvoerder van Stichting AAP. "Het zijn natuurlijk heel inventieve beesten."

Dat kan in de natuur ook precies het probleem zijn, vertelt Vincent Elders, projectleider binnen de Zoogdiervereniging. Wasberen zijn alleseters. "Ze eten planten, vogels, amfibieën, alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Als er een grote populatie wasberen zou zijn, dan kan dat effect hebben op soorten die al bedreigd worden."

Aaibaar

Als het aantal wasberen in Nederland bovendien blijft groeien, leidt dat vooral tot problemen in de maatschappij. "In steden kunnen veel dieren per vierkante meter leven. Dan eten ze menselijk afval of roven ze moestuintjes en fruitbomen leeg", zegt Elders. "Of ze breken bij huizen in."

In Duitsland is het aantal wasberen al exponentieel toegenomen. "Hier verwachten we dus ook nog wel een toename", zegt Elders. Hij ziet dat de bestrijding van wasberen lastig is. "Mensen vinden ze schattig, ze hebben een hoog aaibaarheidsgehalte. Ze vragen zich af waarom we wasberen niet mogen houden."

Het is echter verboden om wasberen in huis te nemen. "En", waarschuwt Elders, "zolang mensen wasberen blijven houden, zullen er ook ontsnappingen plaatsvinden. Je kunt veel doen om ze binnen te houden, maar het zijn intelligente beesten. Ze zijn heel goed in ontsnappen." Dat heeft de AquaZoo in Leeuwarden immers ook gemerkt.

