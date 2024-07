ZIEN: Brandweer redt pasgeboren kalfje van oever IJssel

Nog geen dag oud, is een kalfje in Deventer maandagmiddag in de problemen gekomen nadat het vanuit een weiland naar beneden was gevallen en op de oever van de IJssel was beland. Het dier kon na de val niet meer op eigen kracht naar boven komen en moest door de brandweer worden gered.

Volgens de eigenaresse was het kalfje maandagochtend geboren in het weiland. De kudde koeien zou te dicht bij de waterkant hebben gestaan, waardoor het kalfje naar beneden is gekukeld. Mensen die op een bootje voorbij kwamen varen, zagen het hulpeloze dier op de kant liggen en schakelden de hulpdiensten in.

Brandweerlieden hebben het kalfje weer op zijn poten gezet en voorzichtig teruggebracht richting de kudde, waar meerdere koeien zich direct over het jong ontfermden. Het jonge dier leek bij terugkomst in de kudde in orde, maar zal op een later moment voor de zekerheid nog door een veearts worden onderzocht.