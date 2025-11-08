Terug

Baasjes en jachthonden strijden om Nederlands kampioenschap: 'Mijn labrador is een Ferrari'

Dieren

Vandaag, 20:13 - Update: 1 uur geleden

Op de velden van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder (KMWP) wordt dit weekend het NK Jachthonden gehouden. Achttien voorjagers en hun honden strijden om de titel ‘Beste jachthond van Nederland’.

Tijdens de wedstrijd moeten de honden op drie verschillende terreinen een prooi opsporen en binnen vijftien minuten terugbrengen naar hun baasje. Daarbij zorgen schietgeluiden, nepsporen en andere honden voor afleiding. De jury beoordeelt op rust, zelfstandigheid en samenwerking.

Zilveren bokaal

Voorjaagster Astrid van Kalkeren uit Dishoek doet mee met haar labrador Cooper. “Hij is een Ferrari met een vleugje monstertruck,” zegt ze trots. “We trainen al zes jaar samen. Dat ik hier in mijn eigen provincie mag meedoen, voelt als een eer.”

Ook Dirk-Jan Havelaar uit Herwijnen maakt kans op de winst met zijn jonge hond Senn. “De wind en onze samenwerking zijn doorslaggevend,” vertelt hij. “Senn is nog jong, maar hij zit goed in zijn vel.”

De winnaar gaat naar huis met een zilveren bokaal, maar volgens de deelnemers draait het vooral om trots, teamwork en liefde voor de hond.

