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Hond valt twee mensen aan in Middelburg

Dieren

Vandaag, 19:55

Twee mensen zijn maandagmiddag gewond geraakt nadat ze in de Middelburgse Stromenwijk werden aangevallen en gebeten door een hond. Een van de slachtoffers zou tijdens de aanval zelfs op het dak van een geparkeerde auto zijn geklommen om aan het dier te ontkomen, meldt een correspondent ter plaatse. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde rond 17.00 uur. Er waren op dat moment twee honden aanwezig, maar volgens de politie heeft slechts een van de dieren gebeten.

Omgeving afgezet

Na de aanval liepen de honden nog los rond. De politie zette daarop de omgeving af. Twee ambulances kwamen ter plaatse om de gewonden te behandelen.

Het was enige tijd niet gelukt om de hond die had gebeten te vangen. De dierenambulance werd daarom ingeschakeld.

Hond gevangen en wordt ingeslapen

De dierenambulance heeft de hond inmiddels gevangen, laat de politie weten. De politie kon niet zeggen om wat voor type hond het gaat.

Het is nog niet duidelijk hoe de honden los konden lopen en wat er precies aan de aanval voorafging.

Door Redactie Hart van Nederland
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