Schotse hooglander zakt door het ijs in Kruiningen, brandweer komt in actie

Dieren

Vandaag, 11:44

In het Zeeuwse Kruiningen is vrijdagmiddag een Schotse hooglander door het ijs gezakt. Het dier raakte in de problemen bij een vijver in een weiland aan de Hansweertsestraatweg. Op het water lag slechts een dun laagje ijs, dat het gewicht van het dier niet kon dragen.

Omdat de hooglander niet op eigen kracht uit het water kon komen, werd de brandweer ingeschakeld. De brandweer van Kruiningen rukte uit met een tankautospuit om het dier te bevrijden.

Ter plaatse bleek dat de hooglander vastzat in het koude water langs de vijver. Met inzet van het brandweervoertuig is de situatie afgehandeld en kon het dier uit het water worden gehaald.

Hoe het nu met het dier gaat, is niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

