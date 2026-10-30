Zeehondencentrum Lauwersoog voorlopig gered van faillissement na massale steun

Het WEC/Zeehondencentrum in Lauwersoog vraagt voorlopig toch geen faillissement aan. Dankzij massale steun vanuit heel Nederland kan het centrum zijn activiteiten voortzetten en verder zoeken naar een oplossing voor de financiële problemen. In slechts drie weken tijd werd maar liefst 1,3 miljoen euro ingezameld.

Naast de vele donaties ondertekenden meer dan 100.000 mensen een petitie voor het behoud van het zeehondencentrum. Ook werden verschillende inzamelingsacties en sponsorinitiatieven georganiseerd. Die steun geeft het bestuur en de raad van toezicht voldoende vertrouwen om de voorgenomen faillissementsaanvraag voorlopig op te schorten.

Hoop op een toekomst

Vorige week werd de faillissementsaanvraag al met een week uitgesteld. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd over de toekomst van het centrum. Volgens het bestuur bieden die voldoende aanknopingspunten om verder te onderzoeken.

Een belangrijke volgende stap is het bereiken van een akkoord met schuldeisers. Het centrum verwacht daar binnen ongeveer twee weken meer duidelijkheid over te kunnen geven. Zo'n overeenkomst is noodzakelijk om verder te kunnen werken aan een duurzame toekomst.

Meer dan 100.000 handtekeningen

De betrokkenheid bij het zeehondencentrum is groot. Tijdens een extra raadsvergadering van de gemeente Het Hogeland overhandigden medewerkers een petitie met 101.651 handtekeningen aan burgemeester Hans Broekhuizen.

Ook organisaties als WWF-NL, Visit Wadden en de Rijksuniversiteit Groningen spraken hun steun uit voor het behoud van het centrum.

Hoewel het faillissement voorlopig van de baan is, blijft financiële steun volgens het WEC hard nodig. Het centrum roept mensen daarom op om te blijven doneren, zodat de activiteiten kunnen doorgaan terwijl naar een definitieve oplossing wordt gezocht.