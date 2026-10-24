Zeldzame sperweruil trekt tientallen vogelaars naar natuurgebied bij Wolvega

Een bijzondere verschijning in het Friese natuurgebied Rottige Meente bij Wolvega. Daar is zaterdagmiddag een zeldzame sperweruil gespot. De vogel is pas een paar keer eerder in Nederland gezien. De bijzondere ontdekking trok tientallen vogelaars en fotografen uit het hele land, die de kans om de uil te bewonderen niet wilden missen.

De sperweruil komt oorspronkelijk uit het hoge noorden (Scandinavië en Siberië) en is in Nederland een zogenoemde dwaalgast. Dat betekent dat de vogel hier normaal gesproken niet voorkomt en slechts bij hoge uitzondering wordt gezien. Voor vogelliefhebbers is het dan ook een bijzondere gebeurtenis als er eentje opduikt.

Vogelaars massaal op pad

Zaterdagmiddag verzamelden tientallen belangstellenden zich in het natuurgebied bij Wolvega.

Gewapend met camera's en verrekijkers probeerden ze een glimp van de zeldzame bezoeker op te vangen en de vogel vast te leggen.