Wie geeft deze viervoeters nog voor de feestdagen een warm thuis?

Niemand mag met kerst alleen zijn, en dat geldt ook voor de dieren in het asiel. Bij Dierenopvang Amsterdam (DOA) willen ze deze kerst even extra aandacht geven aan de dieren die op zoek zijn naar een baasje. Daarom kregen ze een heuse kerstfotoshoot mét kerstmuts!

Bij de opvang zien ze dat veel dieren worden gedumpt of afgestaan. Ze maken zich vooral zorgen over de zogenaamde 'langzitters', de honden en katten die al lange tijd wachten op een nieuw baasje.

"We zien meer dieren in het asiel. Dit komt doordat er tijdens corona veel meer huisdieren zijn aangeschaft, waarvan altijd 3 à 4 procent uiteindelijk in het asiel terechtkomt," legt Jeanine Kornmann van DOA uit aan Hart van Nederland. "Het vergt tijd, ruimte en geld, en dat is voor sommigen een te grote uitdaging gebleken." Ook spelen de stijgende kosten van dierenartsen, gecombineerd met de inflatie, een grote rol.

Om de dieren extra aandacht te geven, mochten ze op de foto met een kerstmuts op:

Hond Casey. Beeld: Dierenopvang Amsterdam (DOA)

Hond Elmer. Beeld: Dierenopvang Amsterdam (DOA)

Kat Gerard. Beeld: Dierenopvang Amsterdam (DOA)

Kat Jonas. Beeld: Dierenopvang Amsterdam (DOA)