Losgeslagen stier was op weg naar slacht toen hij vrouw ernstig verwondde

De vrouw die vrijdag levensgevaarlijk gewond raakte door de aanval van een losgeslagen stier in Wijdewormer, blijkt de eigenaresse van het dier te zijn. Dat vertelt een buurman aan NH Nieuws. De stieren waren onderweg naar het slachthuis toen het misging.

De buurman, die aan de Jisperdijk woont, had snel door dat er iets aan de hand was. "Het is een kleine dijk. Een andere buurman vond de vrouw en belde 112", vertelt hij tegen de regionale omroep. De vrouw hield enkele paarden en had de drie stieren "voor de hobby" aangeschaft.

Hulpverleners hadden lange tijd moeite om bij de gewonde vrouw te komen, omdat de stier agressief bleef.

0:30 Vrouw levensgevaarlijk gewond na aanval door losgeslagen stier

Naar het slachthuis

Volgens de buren was de vrouw bezig de dieren in te laden voor transport naar het slachthuis. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk, maar een van de stieren zou haar hebben aangevallen. De vrouw is vrijdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is nog onbekend.