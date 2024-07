Voor tweede keer fossa's geboren in ZooParc Overloon

Voor de tweede keer zijn in een Nederlands dierenpark fossa's geboren. In ZooParc Overloon kwamen de twee fossa's of fretkatten ter wereld. De eerste keer was in 2021, eveneens in Overloon.

Het is nog niet bekend welk geslacht de jongen hebben en ze zijn voor het publiek de komende weken ook nog niet te zien, omdat ze nog in het afgeschermde nest liggen.

Leefgebied steeds kleiner

Fossa's komen in het wild uitsluitend voor op Madagaskar, waar hun leefgebied steeds kleiner wordt door ontbossing. Bovendien wordt er op ze gejaagd, want de fossa geldt op het Afrikaanse eiland als delicatesse en boeren proberen met de jacht hun pluimvee te beschermen. De jongen gaan over een paar weken voor het eerst naar het buitenverblijf. Veel activiteit krijgen de bezoekers van het park ook dan niet te zien, want net als in het wild slapen de fretkatten overdag in een hol en zijn ze vooral 's nachts actief.

Overloon is niet de enige dierentuin in Nederland die de soort heeft, ook BestZOO heeft een aantal fossa's.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP