Vogels spotten maakt je slimmer: zo zit dat

Trek jij er regelmatig op uit om vogels te spotten in de natuur? Heerlijk met de verrekijker op stap om de gevederde vrienden waar te nemen op mooie plekken in het Nederlandse landschap? Los van dat het een leuke hobby is, blijkt er uit nieuw onderzoek dat het je slimmer maakt.

En dat is goed nieuws voor Koen de Koning. Hij is naast zijn werk op Wageningen University & Research ook fervent vogelaar en met name groot fan van de kraanvogel. Sterker nog: hij is zo'n groot fan dat hij 3 jaar geleden de website kraanvogelradar heeft opgericht. De naam zegt eigenlijk al voldoende: waar vliegen of verblijven er op dit moment grote concentraties kraanvogels?

Woensdag was een echte topdag. Koen was dan ook veel in de natuur bij zijn woonplaats Deventer te vinden. "Het is zo'n prachtige, sierlijke vogel", vertelt hij enthousiast terwijl Hart van Nederland hem donderdag spreekt. Ook dan staat hij weer met de verrekijker paraat, nabij Olst in Overijssel.

Hoe goed is Koen inmiddels in het herkennen van vogels? Dat zie je in bovenstaande video.