Vogels spotten maakt je slimmer: zo zit dat

Vandaag, 23:11
Trek jij er regelmatig op uit om vogels te spotten in de natuur? Heerlijk met de verrekijker op stap om de gevederde vrienden waar te nemen op mooie plekken in het Nederlandse landschap? Los van dat het een leuke hobby is, blijkt er uit nieuw onderzoek dat het je slimmer maakt.
En dat is goed nieuws voor Koen de Koning. Hij is naast zijn werk op Wageningen University & Research ook fervent vogelaar en met name groot fan van de kraanvogel. Sterker nog: hij is zo'n groot fan dat hij 3 jaar geleden de website kraanvogelradar heeft opgericht. De naam zegt eigenlijk al voldoende: waar vliegen of verblijven er op dit moment grote concentraties kraanvogels?
Woensdag was een echte topdag. Koen was dan ook veel in de natuur bij zijn woonplaats Deventer te vinden. "Het is zo'n prachtige, sierlijke vogel", vertelt hij enthousiast terwijl Hart van Nederland hem donderdag spreekt. Ook dan staat hij weer met de verrekijker paraat, nabij Olst in Overijssel.
Hoe goed is Koen inmiddels in het herkennen van vogels? Dat zie je in bovenstaande video.
Maar hoe kan het dan precies dat vogelspotters een 'beter' brein hebben? Dat komt omdat de hersenen compacter zijn, met name als het gaat over herkenning. Volgens neuropsycholoog Erik Scherder komt dat doordat zij voortdurend vogels observeren, vergelijken en bepalen met welke soort ze te maken hebben. Ze trainen daardoor specifieke hersengebieden en netwerken. Door die herhaalde oefening ontwikkelen ze als het ware deskundigheid in hun brein.
"In hersenscans is dat verschil ook daadwerkelijk te zien. Daarbij worden twee groepen met elkaar vergeleken: ervaren vogelkenners en beginners. Beide groepen krijgen bijvoorbeeld foto's van vogelsoorten te zien waarbij ze de juiste soortnaam moeten kiezen. Bij de experts is dan duidelijk een versterkte activiteit in bepaalde hersengebieden zichtbaar vergeleken met mensen die nog aan het begin van hun 'vogelcarrière' staan."
