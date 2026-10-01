Waterschappen waarschuwen voor vlooienmiddelen bij hond en kat

Wie zijn hond of kat beschermt tegen vlooien en teken, kan daarmee onbedoeld schadelijke stoffen in het water laten belanden. Daarvoor waarschuwen de waterschappen in aanloop naar Dierendag. Sommige stoffen in vlooien- en tekenmiddelen kunnen de waterkwaliteit aantasten.

"We zijn echt niet tegen de bescherming van huisdieren tegen vlooien en teken, want dat is ook belangrijk. Maar we roepen wel op om dit op zo'n manier te doen dat het water ook wordt beschermd", zegt bestuurslid Sander Mager van de Unie van Waterschappen.

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Stoffen belanden in het water

In sloten, beken en vijvers treffen waterschappen stoffen aan die in de landbouw verboden zijn, maar wel voorkomen in middelen tegen vlooien en teken. "Dat zijn giftige stoffen, die in heel kleine concentraties al schade kunnen toebrengen", zegt Mager.

Honden en katten kunnen deze middelen op verschillende manieren krijgen, bijvoorbeeld via druppels in de nek, spray, shampoo, injecties, een vlooienband of tabletten. Volgens Mager beseffen veel mensen niet dat de stoffen vervolgens via haren, ontlasting, afvalwater of uitspoeling in het water kunnen terechtkomen.

Dierenarts: laat je goed adviseren

Dierenarts Stijn Peters van Dierenziekenhuis Eindhoven onderschrijft de oproep. "Er valt nog veel winst te behalen bij het op een verantwoorde manier gebruiken van vlooienmiddelen", zegt hij. Volgens Peters is het vooral belangrijk om vooraf advies te vragen bij een dierenarts of dierenspeciaalzaak.

Huisdieren kunnen volgens hem in principe niet zonder bescherming. Welke bescherming nodig is en hoe vaak een dier behandeld moet worden, verschilt per situatie. "Een binnenkat moet je heel anders behandelen dan een hond die graag zwemt."

Ook tabletten kunnen gevolgen hebben voor het milieu. De medicijnen kunnen via ontlasting in het grondwater terechtkomen. "Ruim ontlasting daarom altijd op, dat is beter voor het milieu. En gooi het dan niet bij het gft-afval, maar bij restafval."