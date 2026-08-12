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Verdwaald hertje rent supermarkt in en verstopt zich in magazijn

Verdwaald hertje rent supermarkt in en verstopt zich in magazijn

Dieren

Vandaag, 18:11

Agenten in Houten kregen woensdag een melding waarbij ze even vreemd opkeken. Een hert was een supermarkt in Castellum binnengerend en had zich verstopt in het magazijn, meldt de politie op Instagram.

Agenten gingen snel naar de supermarkt en troffen daar de bijzondere "verdachte" aan. Het bleek om een jong hertje te gaan dat volgens de politie uit het bos was verdwaald.

Het dier was flink geschrokken, maar gelukkig niet gewond.

Terug naar het bos

Samen met een boswachter wist de politie het hertje te vangen. Daarna heeft de boswachter het dier weer veilig vrijgelaten in het bos.

"Ook dit hoort bij het politiewerk...", schrijft de politie.

Door Redactie Hart van Nederland
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