Varken Toos op straat gedumpt in Schinveld, 'baasje haalde oormerk eruit'

De dierenbescherming in Limburg heeft een varken opgevangen dat op straat is gedumpt in Schinveld. "Elke keer weer verliezen we als asielmedewerkers een stukje vertrouwen in de mens", schrijven ze op Instagram.

De voormalige baasjes van het varken hebben, voordat ze haar hebben gedumpt, eerst haar oormerk eruit gehaald. Daardoor is haar afkomst niet te herleiden.

Inmiddels heeft het varkentje een beter thuis gevonden. "We zijn blij dat Toos is gevonden en opgevangen door een bezorgde bewoner, en dat ze nu veilig bij ons zit", aldus de dierenbescherming. Mensen met interesse in de gezellige dame als vaste huisgenoot kunnen contact opnemen.