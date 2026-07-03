Loslopende hond legt A28 stil en steekt drukke snelweg over

Een loslopende hond heeft vrijdag het verkeer op de A28 bij Soesterberg stilgelegd. Op videobeelden is te zien dat meerdere mensen achter het dier aan gaan. Maar de hond laat zich niet zomaar vangen.

De hond steekt zelfs de drukke snelweg over. Auto's remmen af en het verkeer komt in beide richtingen stil te staan. Wonder boven wonder wordt het dier niet aangereden.

Volgens Rijkswaterstaat is de hond uiteindelijk gevangen. Daarna kwam het verkeer weer op gang. Door het incident ontstond in beide richtingen ongeveer een kwartier vertraging.