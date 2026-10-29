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'Het spijt me': twee katten achtergelaten bij buurtkast in Leusden

'Het spijt me': twee katten achtergelaten bij buurtkast in Leusden

Dieren

Vandaag, 21:31

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Bij een buurtkast in Leusden zijn onlangs twee katten achtergelaten. De dieren werden gevonden en zijn inmiddels opgevangen door de Dierenbescherming Amersfoort. De organisatie begrijpt dat mensen soms in moeilijke situaties terechtkomen, maar benadrukt dat het achterlaten van huisdieren niet de oplossing is.

Volgens de Dierenbescherming is er gelukkig enige informatie over de twee poezen bekend. Ook is de organisatie opgelucht dat de dieren op een plek zijn achtergelaten waar ze gevonden konden worden.

Toch brengt het achterlaten van dieren de nodige problemen met zich mee. De kosten voor verzorging, opvang en eventuele medische behandelingen komen namelijk bij de opvang terecht.

Dit briefje werd bij de katten in de buurtkast achtergelaten:

Beeld: Dierenbescherming Amersfoort/Facebook.

Beeld: Dierenbescherming Amersfoort/Facebook.

Oproep aan huisdiereigenaren

De Dierenbescherming roept mensen die door financiële problemen of andere omstandigheden niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen op om hulp te zoeken. Volgens de organisatie kan een gesprek soms al helpen om samen tot een passende oplossing te komen.

Ook benadrukt de opvang dat mensen het beste eerst telefonisch contact kunnen opnemen als ze afstand willen doen van hun huisdier. Zo kunnen misverstanden over de voorwaarden, zoals het chippen van katten, worden voorkomen.

Met de twee achtergelaten katten gaat het inmiddels goed. Ze krijgen volgens de Dierenbescherming alle liefde en verzorging die ze nodig hebben.

Door Redactie Hart van Nederland
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