Twee ontsnapte apen weer terug in Apenheul, derde nog buiten verblijf

Twee van de drie ontsnapte berberapen zitten weer in goede gezondheid in hun verblijf in de Apenheul, meldt het dierenpark op Facebook. Verzorgers zijn dinsdagavond bezig ook de derde primaat weer terug in het Apeldoornse park te krijgen.

Dinsdagmiddag ontsnapten de drie. Ze begaven zich vervolgens buiten het park aan de kant van de J.C. Wilslaan, waar verzorgers de dieren in de gaten hielden.

Het team van de Apenheul doet er alles aan om ook de laatste aap veilig terug te brengen naar het verblijf. Volgens het dierenpark vormen de primaten geen gevaar voor mensen, maar wordt wel gevraagd om rust te bewaren, zodat de dieren niet in paniek raken.

Verdovingsgeweren

Een woordvoerder van de Apenheul laat aan Hart van Nederland weten dat verzorgers met verdovingsgeweren vanaf een hoogwerker probeerden de apen te raken. Ondertussen stonden andere verzorgers op de grond klaar met een vangnet om de dieren op te vangen als ze na de verdoving uit de boom vielen.

Hoe de apen hebben kunnen ontsnappen, is nog niet duidelijk.

Hart van Nederland/ANP