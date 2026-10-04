OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Paarden Tinder': stichting koppelt alleenstaande paarden

Dieren

Vandaag, 20:46

In Nederland staan naar schatting 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden, is handhaving volgens vrijwilliger Tjitske Ypma van Stichting De Lynx een uitdaging.

Om te voorkomen dat paarden noodgedwongen alleen in de wei staan, zet Stichting De Lynx zich al jaren in voor het koppelen van paarden aan een geschikte soortgenoot. Paarden zijn echte kuddedieren en voelen zich niet prettig wanneer ze alleen zijn. Dat kan leiden tot stress en afwijkend gedrag. In een kudde kunnen ze juist hun natuurlijke gedrag vertonen, zoals samen grazen, rusten en de omgeving in de gaten houden. Daarom is het belangrijk dat een paard minimaal één maatje om zich heen heeft.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Daten voor paarden

Volgens vrijwilliger Tjitske Ypma zijn er vaak eenvoudige oplossingen om een paard gezelschap te geven. De stichting bemiddelt tussen eigenaren en zoekt naar passende combinaties. "We hebben al tientallen keren paarden aan elkaar gekoppeld", vertelt ze. Dat is volgens haar hard nodig, want de gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. "Soms komt een pony meteen op je af in de hoop dat er gezelschap komt. Dat breekt mijn hart." Eigenaren hoeven volgens Ypma niet altijd zelf een extra paard aan te schaffen. "Je kunt ook het paard van iemand anders erbij zetten of bijvoorbeeld een Shetlander nemen. Vaak zijn er meer oplossingen dan mensen denken."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Paardencoaching is booming, maar hoe is dat voor het paard zelf?
Nieuws
Paardencoaching is booming, maar hoe is dat voor het paard zelf?
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.