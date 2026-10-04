'Paarden Tinder': stichting koppelt alleenstaande paarden

In Nederland staan naar schatting 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. Ondanks een rechterlijke uitspraak dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden, is handhaving volgens vrijwilliger Tjitske Ypma van Stichting De Lynx een uitdaging.

Om te voorkomen dat paarden noodgedwongen alleen in de wei staan, zet Stichting De Lynx zich al jaren in voor het koppelen van paarden aan een geschikte soortgenoot. Paarden zijn echte kuddedieren en voelen zich niet prettig wanneer ze alleen zijn. Dat kan leiden tot stress en afwijkend gedrag. In een kudde kunnen ze juist hun natuurlijke gedrag vertonen, zoals samen grazen, rusten en de omgeving in de gaten houden. Daarom is het belangrijk dat een paard minimaal één maatje om zich heen heeft.

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Daten voor paarden

Volgens vrijwilliger Tjitske Ypma zijn er vaak eenvoudige oplossingen om een paard gezelschap te geven. De stichting bemiddelt tussen eigenaren en zoekt naar passende combinaties. "We hebben al tientallen keren paarden aan elkaar gekoppeld", vertelt ze. Dat is volgens haar hard nodig, want de gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. "Soms komt een pony meteen op je af in de hoop dat er gezelschap komt. Dat breekt mijn hart." Eigenaren hoeven volgens Ypma niet altijd zelf een extra paard aan te schaffen. "Je kunt ook het paard van iemand anders erbij zetten of bijvoorbeeld een Shetlander nemen. Vaak zijn er meer oplossingen dan mensen denken."