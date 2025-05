Spin met grote tandkaken opgedoken in Nederland en België

In het Zeeuwse Cadzand is een mediterrane spinnensoort opgedoken die nog nooit eerder in Nederland of België is gezien. Dat meldt Natuurpunt, de Belgische organisatie voor natuuronderzoek en -bescherming. Het gaat om de Enoplognatha mandibularis, een tandkaakspin die normaal gesproken alleen rond de Middellandse Zee voorkomt.

De spin behoort tot de familie van de kogelspinnen en is volgens experts ongevaarlijk voor mensen. Opvallend aan de soort zijn de mannetjes met hun vergrote kaken, waarop vaak meerdere tanden te zien zijn – vandaar de naam ‘tandkaak’.

De ontdekking werd al in 2022 in België en in 2023 in Nederland gedaan, maar is nu pas officieel naar buiten gebracht via een wetenschappelijke publicatie. In Nederland werd de spin gevonden aan de rand van natuurgebied het Zwin, direct bij de grens met België. Het betrof één mannelijk exemplaar dat tijdens monitoring werd opgespoord.

Volgens Natuurpunt onderstreept de vondst hoe snel de natuur zich ontwikkelt. Klimaatverandering en globalisering zorgen ervoor dat zuidelijke soorten zich steeds verder naar het noorden verplaatsen.

