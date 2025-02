Slachthuis moet sluiten nadat 22 geitjes overlijden

Een slachthuis in het midden van het land mag geen dieren meer slachten omdat er 22 jonge geitjes zijn overleden, meldt de NVWA. De dieren zijn vermoedelijk overleden door een combinatie van kou en een slechte weerstand. Volgens RTV Utrecht zou het gaan om een slachthuis in de provincie Utrecht, maar het is onduidelijk om welke slachterij het precies gaat. Het bedrijf stond eerder al onder toezicht na meerdere overtredingen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wist vorig jaar op het nippertje 35 schapen te redden van illegale slachting, zo is te zien in bovenstaande video.

De NVWA constateerde meerdere keren dat de bedrijfsruimtes en materialen in het slachthuis niet schoon waren. Daarnaast was ook het water dat gebruikt wordt om de messen te ontsmetten niet op de juiste temperatuur en werden dieren op de verkeerde manier opgetakeld. Toen de inspectie begin februari in de stal van het bedrijf 22 overleden geitenbokjes aantroffen, werd besloten het slachthuis te sluiten.

Weinig vertrouwen

De NVWA meldt dat ze, gezien de geschiedenis van het slachthuis, weinig vertrouwen hebben dat het bedrijf de situatie gaat verbeteren. De toezichthouder eist nu dat het bedrijf zich zichtbaar gaat verbeteren, door bijvoorbeeld een verbeterplan op te stellen. Tot die tijd mogen er bij het slachthuis geen dieren worden geslacht of aangevoerd.