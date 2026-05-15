Ree klem in hek in Moergestel, brandweer schiet te hulp

Een voorbijfietsende vrouw keek vrijdagochtend raar op toen zij een ree vast zag zitten in een hek in Moergestel. Het diertje maakte een schreeuwend geluid. De vrouw belde direct 112. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, dekten de hulpverleners de ree af met een deken. Dit om te voorkomen dat het dier te veel stress zou krijgen. Met een speciale tang, waarmee het hek wordt gespreid, werd de ree uiteindelijk bevrijd.

De brandweermannen namen het dier, dat een lichte wond opliep tijdens het vastzitten, mee en zetten het vervolgens uit in het naastgelegen natuurgebied.