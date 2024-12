Ree op kerstdag vast in hek, brandweer moet in actie komen

Net voor het kerstdiner is de brandweer van Burgh-Haamstede woensdagmiddag opgeroepen voor een reddingsactie. Een ree zat vast in een hek van een tennisvereniging aan het Duinwegje.

Het dier had geprobeerd door het hek te kruipen, maar ontdekte al snel dat de opening te smal was voor zijn heupen. Ter plaatse hebben brandweerlieden de spijlen van het hek voorzichtig gebogen met een spreider.

Daardoor had het beestje genoeg ruimte om zichzelf los te wurmen, "zodat de ree zijn weg weer kon vervolgen," schrijft de brandweer op Facebook.

Ook mensen komen weleens vast te zitten in of op een hek. Zo moest in augustus deze man gered worden omdat hij met zijn benen vastzat tussen de scherpe spijlen: