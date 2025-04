ProRail heeft handen vol aan ree die spoor bij Tilburg bezet houdt

Een ree heeft zondag voor flink wat opschudding gezorgd op het spoor tussen Tilburg en Oisterwijk. Het dier liep over het spoor liet zich maar niet vangen. Uiteindelijk zijn medewerkers van de incidentenbestrijding van ProRail anderhalf uur bezig geweest om de ree van het spoor te krijgen.

Fietsers zagen de ree zondagochtend lopen over het spoor langs de Spoordijk. Prorail werd meteen ingeschakeld en rukte uit met vier voertuigen om het dier veilig van het spoor te halen.

De inzet bleek geen makkelijke klus. De ree schrok steeds opnieuw van passerende treinen, die langzamer reden om het dier niet te verwonden. Door de paniek vluchtte de ree telkens weer het spoor op. De incidentbestrijders hadden daardoor ruim anderhalf uur werk en liepen volgens een correspondent ter plaatse 5 kilometer mee met het angstige dier.

Bevrijd

Medewerkers van Prorail wisten de ree uiteindelijk uit zijn benarde positie te bevrijden. Er is een hekje losgemaakt en vervolgens werd het dier rustig in de richting van de opening gedreven. Daarna rende de ree weer het natuurgebied in. Na 10.30 uur reden de treinen weer normaal.