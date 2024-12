Dit zijn de populairste hondennamen van 2024

Bij de aanschaf van een nieuw huisdier zoeken we vaak naar de perfecte naam voor onze trouwe viervoeter. Uit een jaarlijks onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo blijkt dat in 2024 zowel klassieke als verrassende namen populair zijn bij hondenbaasjes. Maar welke naam staat dit jaar bovenaan de lijst?

Dat we dol zijn op onze hondenvriendjes blijkt wel uit de bovenstaande video, waarin honden bij Brouwcafé Kareltje in Heusden genoten van een speciaal driegangen hondenkerstdiner!

De naam Nala is dit jaar een opvallende nieuwkomer in de top 10. Bekend van de Disney-film The Lion King, klom de naam van de 18e naar de 10e plek. Hiermee heeft Nala het hart van veel hondenbaasjes weten te veroveren.

Onbetwiste nummer 1

Luna blijft echter de onbetwiste favoriet. Voor meerdere jaren voert deze naam de lijst aan en ook in 2024 behoudt Luna zijn status als populairste hondennaam. De populariteit van Luna is mogelijk te danken aan de betekenis van de naam, die afkomstig is uit het Latijn en 'maan' betekent. De associatie met de maan en de Romeinse maangodin geeft een mysterieuze en serene uitstraling aan viervoeters met deze naam.

De top 10: Luna Teddy Ollie Moos Bella Charlie Max Guus Pip Nala

Unieke en grappige namen

Naast de bekende favorieten, geven steeds meer hondenbaasjes hun hond een grappige of unieke naam. Dit jaar wordt er volop inspiratie gehaald uit de actualiteit of populaire cultuur. Met namen als 'Trumpie', 'Yamas' ‘Doekoe’ en 'Prince Charles' geven Nederlanders een speelse draai aan de naam van hun hond.

Unieke hondennamen: Trumpie Yamas Slipper Gozert Papi Chulo Barky Prince Charles Doekoe Yolo Gappie