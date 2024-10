Pony's schrikken en belanden met menwagen en al in de sloot

Twee pony's en een menwagen, dat is een voertuig voor paard en wagen, zijn dinsdagavond uit het water gered. Het gebeurde in Nieuwe Wetering, een dorp in Zuid-Holland. De pony's zouden volgens een correspondent ter plaatse zijn geschrokken van een kist langs de weg. Daardoor liepen ze zo de sloot in.

De vrouw op de wagen kon op tijd wegkomen, maar sprong volgens de correspondent daarna toch in het water om de dieren te helpen. De pony's zouden kopje onder zijn gegaan. De brandweer heeft de paarden uit het water getakeld. Hoe het nu met de dieren is, is niet bekend.