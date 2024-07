Pasgeboren hertje verdronken bij kinderboerderij: 'Ontzettend verdrietig'

Een pasgeboren hertje is woensdagavond in het water terechtgekomen bij een kinderboerderij in Alphen en verdronken. Het diertje was slechts één dag oud.

"We zijn ontzettend verdrietig wegens het overlijden van het pasgeboren hertje", meldt de kinderboerderij op Facebook. Agenten haalden het hertje uit het water en probeerden samen met medewerkers van de dierenambulance het dier te reanimeren. Alle hulp mocht niet meer baten.

Het overlijden van het diertje roept veel reacties op. "Bij zo'n ongelukkig verlies is het begrijpelijk dat er emoties, meningen, maar helaas ook direct verwijten ontstaan", schrijven ze.

Niet het eerste incident

Volgens de kinderboerderij is er enkele jaren geleden ook een jong hertje overleden, waarna de vijver schuin is afgevlakt zodat dieren erin kunnen staan en eruit kunnen komen.

"Overlijden is sindsdien niet meer voorgekomen", aldus de kinderboerderij. "De vijver is onlangs schoongemaakt, alleen blijkt er vrij snel alg te zijn ontstaan op de bodem. We gaan deze bodem aanpakken met de hogedrukspuit en opnieuw coaten."