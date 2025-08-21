Terug

Brandweer haalt kat uit dakgoot en andere katten uit vervuilde woning

Dieren

Vandaag, 15:30

In de Mennickstraat in Den Haag rukte de brandweer donderdagmiddag uit voor een opvallende melding: een kitten zat vast in de dakgoot. Buurtbewoners hadden eerder al enkele katten weten te redden, maar één van de dieren liet zich niet gemakkelijk vangen.

Bij aankomst zagen de politie en de dierenambulance dat de geredde katten er slecht aan toe waren. In overleg met de dierenpolitie en een hulpofficier van justitie is daarom besloten de dieren direct in beslag te nemen. In totaal ging het om vier katten.

Kat uit woning gehaald

Omdat er nog een kat in de woning aanwezig was, trad de politie met een machtiging naar binnen. Het slot van de deur moest daarvoor worden uitgeboord. Binnen troffen de agenten het laatste dier aan, waarna ook dat in beslag werd genomen.

Twee van de geredde katten. Beeld Regio15

In de woning lag overal kattenpoep en alle dieren bleken onder de vlooien te zitten. De hulpdiensten spreken van slechte leefomstandigheden.

De vier katten zijn ondergebracht op een veilige plek waar ze de komende tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

