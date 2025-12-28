Vastzittende dieren uit het ijs gered bij Saasveld en Almelo

Het is koud in Nederland, en dat is te merken. Door het hele land zijn slootjes en meertjes grotendeels of volledig bevroren. Op sommige plekken gaat dat zo snel, dat nietsvermoedende dieren vast komen te zitten in de ijslaag. De hulpdiensten hebben zondag dan ook verschillende reddingsacties moeten verrichten om vastzittende dieren uit het ijs te bevrijden, onder meer in Saasveld en Almelo.

Zondag rukte de brandweer rond 10.05 uur uit voor een melding van een gans in de problemen bij de Molenvenweg, ter hoogte van de Bornsestraat in Saasveld. Het dier was vast komen te zitten op het ijs in een vijver.

De brandweer slaagde erin de gans uit de ijslaag te bevrijden met behulp van een speciaal reddingsbord, waarmee brandweerlieden veilig over het ijs kunnen bewegen.

Het dier bleek verwondingen te hebben en is na de geslaagde reddingsactie overgedragen aan de dierenambulance. Zij hebben de gans meegenomen voor verdere verzorging en behandeling van de verwondingen.

Zwaan geniet van privé-eiland

Ook in Almelo heeft de meldkamer haar handen vol aan het verraderlijke winter tafereel. Daar maakten buurtbewoners rond 12.00 uur een melding van een dier in de problemen. Ze waren bezorgd om een zwaan die zich op een eilandje bevond en daar schijnbaar amper vanaf kwam.

De vogel bleek na controle in een dierenambulance in goede gezondheid te verkeren en werd zelfs dagelijks door de buurtbewoners gevoerd.