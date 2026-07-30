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Vrouw oog in oog met vogelspin van 20 centimeter in Enschede

Dieren

Vandaag, 16:42

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Een inwoner van Enschede kreeg onlangs een onverwachte bezoeker voor de deur. Bij de woning liep een bruine vogelspin van ongeveer 20 centimeter, meldt Dierenambulance Enschede.

Het gebeurt vaker dat mensen een ongenodigde gast in huis of in de tuin aantreffen. Een bewoner van Den Haag schrok zich vorig jaar rot toen er ineens een donker beest uit zijn keukenkastje kroop, zo is te zien in bovenstaande video.

De meldster bleef volgens de dierenambulance rustig. Vogelspinnen doen over het algemeen niets, al is voorzichtigheid wel belangrijk. Een beet is volgens de organisatie te vergelijken met een wespensteek.

Dierenambulance vangt vogelspin veilig

Medewerkers van de dierenambulance kwamen naar de woning om de spin te vangen. Ze plaatsten een bak tegen de muur en schoven het deksel ertussen, waardoor de spin veilig werd ingesloten.

Onder het Facebookbericht stromen de reacties binnen. Sommigen zeggen dat ze direct de hulpdiensten zouden bellen of geen stap meer over de drempel zouden zetten. Eén Facebookgebruiker gaat zelfs nog een stapje verder: "Deze was nu de nieuwe eigenaar geweest van mijn voormalige huis."

Door Redactie Hart van Nederland
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