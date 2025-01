Opmerkelijke stunt: mysterieuze 'koe' drijft in vijver Eelde

Inwoners van het Drentse Eelde die nieuwjaarsdag langs de Els van de Laanhuis vijver aan de Beethovenweg in Eelde reden, hebben vast verbaasd opgekeken. In de vijver drijft sinds afgelopen nacht namelijk een koe, een plastic nep koe.

De koe staat op een zelfgemaakte houten vlot. Hoe het neppe-dier hier terecht is gekomen, en wie de eigenaar is, is onbekend.