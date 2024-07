Ontsnapte paarden verstoppen zich en houden hulpdiensten urenlang bezig: 'Geen paard te bekennen'

Tien paarden hielden zondagmiddag de hulpdiensten urenlang bezig nadat ze waren ontsnapt uit een wei. De dieren hadden zich verstopt tussen het riet in het water van het Zuidlaardermeer bij het Drentse De Groeve, waar de brandweer niet kon komen.

Volgens eigenaar Sharon Holman waren de tien jonge paarden zondagmiddag plotseling verdwenen. "Mijn man ging met een kennis naar de paarden kijken, maar er was geen paard te bekennen. Ze waren weg." Ze belde daarop de politie om te informeren of er een melding was gedaan. Er was nog niets gemeld, dus begonnen de eigenaren zelf een zoektocht.

Later op de middag belde de politie terug met het bericht dat de paarden waren gespot in het Zuidlaardermeer. Samen met andere mensen zochten ze langs het meer, maar vonden niets. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om te helpen bij de zoektocht.

Brandweermannen halen nat pak

Rond 20.00 uur werden de paarden opnieuw gespot, verstopt in het riet. Omdat de brandweerboot niet bij de dieren kon komen, gingen brandweermannen in waterpakken naar hen toe en brachten ze naar de kant.

Sharon is opgelucht dat de paarden na een urenlange zoektocht weer in de wei staan. "Ze zijn alle tien gezond en iedereen is ongedeerd. Dat is het belangrijkste", vertelt ze. "De paarden moeten nog een beetje tot rust komen, maar hopelijk kunnen ze maandag naar een ander weiland."