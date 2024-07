ZIEN: Ontsnapte damherten maken uitstapje naar uitgaansplein en duiken kanaal in

De brandweer en politie in Weert hadden afgelopen nacht hun handen vol aan twee ontsnapte damherten. De dieren waren ergens in Weert ontsnapt en trokken vervolgens richting het centrum van de stad.

Aanvankelijk was het de politie die in actie kwam na meldingen vanuit het centrum van Weert. De damherten, die vluchtdieren zijn, lieten zich echter niet zomaar vangen. Na een uitstapje naar het uitgaansplein Oelemarkt, bezochten de dieren de stadsbrug en sprongen vervolgens het water in.

Hulpdiensten in actie

Omstreeks 4.20 uur werd de brandweer ingeschakeld. Ze arriveerden met een tankautospuit en een boot om de benodigde materialen bij de hand te hebben. Met behulp van een boot en een vangstok wisten drie brandweerlieden de herten uit het water te halen. Dit duurde echter bijna een uur, waarna de herten uiteindelijk om 5.15 uur veilig op het droge stonden.

Een gewaarschuwde dierenarts was ook ter plaatse om de toestand van de herten te controleren. Hoewel er eerder werd gemeld dat de herten verdoofd zouden zijn, bleek dit niet het geval. De dieren werden na een grondige controle overgedragen aan hun geschrokken eigenaar, die nog moet achterhalen hoe de herten konden ontsnappen.