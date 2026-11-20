Supplementen die honden en katten zouden helpen bij wormbesmettingen, blijken vaak met misleidende claims te worden verkocht. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat 53 webshops zulke producten aanbieden. Volgens de toezichthouder is er geen wetenschappelijk bewijs dat deze supplementen daadwerkelijk helpen tegen wormen.

De webshops gebruikten omschrijvingen als "ontwormer", "wormafdrijvend" en "aanbevolen door dierenartsen". Volgens de NVWA zijn dit medische claims die niet zijn toegestaan bij voedingssupplementen. Consumenten kunnen daardoor ten onrechte denken dat de middelen een wormbesmetting bij hun huisdier kunnen bestrijden.

Webshops gewaarschuwd

Van de 53 onderzochte webshops zijn er 39 gevestigd in Nederland. Deze bedrijven kregen een officiële waarschuwing en moesten de misleidende claims binnen zeven dagen verwijderen. Alle 39 webshops hebben dat inmiddels gedaan.

De overige webshops zijn gevestigd in het buitenland. De NVWA heeft de toezichthouders in de betreffende landen ingeschakeld om de misleidende claims aan te pakken.