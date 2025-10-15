Geen schaduw of water: honderden meldingen van dieren in hitte

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen zomer ruim zevenhonderd meldingen over hitte bij dieren ontvangen. Vorig jaar waren het er 277 meldingen. De meeste meldingen gaan over gebrek aan schaduw voor dieren in de weide, zoals paarden, runderen en schapen.

Volgens de NVWA is het aantal meldingen gestegen doordat de toezichthouder zelf, samen met verschillende dierenwelzijnsorganisaties, mensen opriep om misstanden te melden.

Hittestress

In totaal zijn er ruim 300 inspecties uitgevoerd. Tijdens deze inspecties op warme dagen constateerde de autoriteit dat nog niet alle dieren beschikten over schaduw of water. Het ging om dieren in de wei en tijdens het vervoer naar slachthuizen. Er werden 81 locaties bezocht, waarvan er 34 niet voldeden aan de eisen. Door een gebrek aan schaduw en drinkwater kan hittestress ontstaan. Volgens de inspecteur konden in alle gevallen de problemen ter plekke worden opgelost.

Tot half augustus zijn er in totaal 121 gevallen geconstateerd waarbij het bij roodvlees- en pluimveeslachterijen niet goed geregeld was. Er werd onvoldoende gedaan om hittestress bij dieren te voorkomen. Ventilatoren werden te laat ingeschakeld en vrachtwagens waren overvol. In ernstige gevallen heeft de NVWA een rapport opgemaakt, wat kan leiden tot een boete.

Overleden onderweg naar slachthuis

Een pluimveeslachterij hield onvoldoende rekening met de warme dagen, terwijl de NVWA hier eerder al voor had gewaarschuwd. Hierdoor leden veel dieren aan hittestress, met als gevolg dat er veel dieren dood aankwamen bij het slachthuis. De NVWA laat weten dat het bedrijf sindsdien onder verscherpt toezicht staat en dat de autoriteit het voorval onderzoekt.