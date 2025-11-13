Terug

Poes Bibi's leven gered na vreselijk ongeluk met klapraam, op 3 poten verder

Poes Bibi's leven gered na vreselijk ongeluk met klapraam, op 3 poten verder

Dieren

Vandaag, 17:29

Een kat en een klapraam zijn geen goede combinatie. Huisdieren komen vaak vast te zitten tussen zo'n raam en het kozijn, met alle gevolgen van dien. Poes Bibi uit Velsen zat vorige maand zo enorm vast dat haar poot geamputeerd moest worden.

Eigenaresse Sabine vertelt aan de IJmuider Courant dat haar kat haar pootje op drie plekken brak. Het was amputeren of in laten slapen volgens de dierenarts. Dat laatste kon Sabine niet, maar amputeren was te duur voor haar.

In mei 2024 overkwam het een kat in Maastricht:

Kat zit vast in kiepraam in Maastricht en raakt gewond: 'Hing er al een hele tijd'
1:15

Kat zit vast in kiepraam in Maastricht en raakt gewond: 'Hing er al een hele tijd'

Een online inzamelingsactie bood uitkomst, alle kosten voor de operatie en de nazorg van Bibi werden gedekt door donaties. "Het heeft me echt geraakt dat zoveel mensen bereid zijn om te helpen", zegt eigenaar Sabine tegen de krant.

De brandweer wist het dier te bevrijden. Bron: Mizzle Media

De brandweer wist het dier te bevrijden. Bron: Mizzle Media

Nu huppelt kat Bibi met een pootje minder weer vrolijk door het leven.

Door Jamie van Velzen

