Paard overleden door honderd scheurende motoren: 'Ik heb staan gillen en huilen'

Dieren

Gisteren, 21:54 - Update: 1 uur geleden

Wat een rustige dag had moeten zijn, eindigde in groot verdriet in het Noord-Hollandse Schagerbrug. Marco en Linda verloren hun paard Daisy, nadat de dieren in paniek raakten door een langsrijdende groep motorrijders. Volgens het stel ging het om zo'n honderd motoren die twintig minuten lang voor veel lawaai zorgden langs de Polderweg, vlak naast hun weiland.

De paarden sloegen op hol. Daisy, het jongste dier, gleed uit bij de sloot en liep een dubbele beenbreuk op. Linda rende nog naar het weiland, maar kon niets meer doen. De dierenambulance moest het zwaargewonde paard uiteindelijk laten inslapen. Marco is kapot van verdriet. "Motorrijders sporen gewoon echt niet!", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Naast het verdriet blijft het stel achter met veel vragen. Ze willen weten of de motorstoet een vergunning had en waarom ze niet vooraf zijn gewaarschuwd. "Als we het wisten, dan hadden we dit misschien kunnen voorkomen", vertelt Marco. De andere vier paarden zijn fysiek ongedeerd, maar volgens de eigenaren wel angstig en gestrest. Extra zorgen zijn er om een drachtige merrie, die op het punt staat te bevallen.

Motorclub reageert op aantijgingen

De motorclub achter de rit, Wie Rijdt?, reageert op de ophef. Oprichter Manga Huisman laat weten dat het incident hen raakt. "Onze gedachten gaan uit naar de eigenaar van het paard en iedereen die hierbij betrokken is."

Volgens de club zit het verhaal iets anders in elkaar dan wordt gesuggereerd. Hoe dat zit, vertellen ze in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

