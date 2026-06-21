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Bijzondere klant in Laren: vos loopt zomaar naar binnen

Dieren

Vandaag, 19:51

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Een winkelier in Laren keek zaterdag vreemd op toen er plotseling een vosje zijn optiekzaak binnenliep. Hij maakte beelden van het bijzondere bezoek en plaatste die op Instagram. Inmiddels gaat de video viraal.

Volgens de eigenaar van De Valk Hensbergen Opticiens leek het dier niet in orde. In de video is te zien dat het vosje tegen verschillende objecten aanloopt. Dat schrijft de winkelier bij zijn bericht op Instagram.

De eigenaar maakte zich zorgen over de gezondheid van het dier en besloot daarom hulp in te schakelen.

Uiteindelijk werd de vos opgehaald door de dierenambulance. Daarvoor had de eigenaar van de optiekzaak naar eigen zeggen al verschillende instanties benaderd, maar die wilden het dier niet komen ophalen.

Waarom dat niet gebeurde, is niet bekend. Niels Kalkman, woordvoerder van de Dierenbescherming, laat aan het AD weten dat de dierenambulance normaal gesproken alleen uitrukt voor dieren die gewond zijn of zich in een noodsituatie bevinden.

Makkelijk aan eten komen

Hoe het inmiddels met de vos gaat, is niet bekend. Volgens Kalkman zoeken vossen, zeker tijdens warm weer, graag naar een gemakkelijke manier om aan voedsel te komen. "Deze dieren zijn liever lui dan moe. Als ze op een makkelijke manier aan eten kunnen komen, dan grijpen ze die kans", zegt hij tegen de krant.

De video van het opmerkelijke bezoek is inmiddels duizenden keren bekeken op Instagram.

Door Redactie Hart van Nederland

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