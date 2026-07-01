Eend overleeft rit van half uur vast in grill van auto

Een automobilist keek vreemd op toen er na een rit ineens een bergeend vast bleek te zitten in de grill van de auto. Het dier leefde nog, maar zat muurvast. Medewerkers van de Dierenambulance Den Helder wisten de eend uiteindelijk te bevrijden.

Volgens de dierenambulance vloog de bergeend bij het Amstelmeer rond 15.30 uur tegen de auto. Daarna reed het dier nog ongeveer een half uur mee met snelheden van 90 tot 100 kilometer per uur.

Bij aankomst bleek de eend nog altijd vast te zitten in de grill. Medewerkers van de dierenambulance slaagden erin het dier binnen tien minuten te bevrijden. Wonder boven wonder hield de bergeend aan het avontuur slechts een paar schrammetjes over.

Uitrusten in de wildopvang

De eend is voor controle en verzorging overgebracht naar Wildopvang De Helderse Vallei. Daar mag het dier bijkomen van het bijzondere avontuur.

De dierenambulance spreekt van een geluk bij een ongeluk. Als de bergeend voldoende is aangesterkt, mag hij weer terug de natuur in.