Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weggestuurde vrouw met hulphond na voorstelling Patrick Laureij: 'Hij is geen lul'

Weggestuurde vrouw met hulphond na voorstelling Patrick Laureij: 'Hij is geen lul'

Dieren

Vandaag, 15:55

Link gekopieerd

Lidwien gaat vrijdagavond in Amsterdam met haar hulphond Sam naar cabaretier Patrick Laureij. Ze verwacht een leuke avond te hebben, maar dat loopt anders: de Rotterdammer wil dat zij met haar hond vertrekt uit de zaal. Op sociale media reageren veel mensen verontwaardigd, maar Lidwien vertelt aan Hart van Nederland haar kant van het verhaal.

"Patrick is echt geen lul, dat verhaal wil ik graag kwijt", begint Lidwien tegen Hart van Nederland. De twee hebben gedurende de avond met elkaar gesproken en na afloop van de voorstelling kreeg ze een knuffel van hem. "Ik ben zelf psychotherapeut en verheugde mij op een avondje relaxen in het theater, maar uiteindelijk voelde het alsof ik twee uur had gewerkt."

Sfeer sloeg om

De vrouw zat met haar hond op hun plek, toen de intromuziek van de cabaretier werd afgespeeld. Dat ging om gabbermuziek, wat natuurlijk stevige muziek is, maar hond Sam bleef rustig. "Toen Laureij het podium opkwam zei hij nog 'ah, leuk een hond. Dat is een eerste keer'." Daarna sloeg volgens Lidwien de sfeer om, zonder enige aanleiding. Laureij begon vervelende grappen te maken en wilde uiteindelijk dat de hond weg zou gaan. "Hij zei dat ie niet speelde voor honden en kinderen. Hij weigerde verder te spelen als ik en de hond niet weg zouden gaan."

Veel mensen in het publiek dachten dat het erbij hoorde, maar dat wil Lidwien wel rechtzetten. Uiteindelijk wil ze naar huis gaan en veel andere mensen gaan uit steun met haar mee. De sfeer wordt grimmig. De cabaretier komt terug en heeft een gesprek met het publiek en uiteindelijk met Lidwien.

Tranen

"Hij was bezorgd om het welzijn van de hond door de muziek. Het is natuurlijk lief dat-ie aan de hond denkt, maar Sam is speciaal voor dit soort dingen getraind."

Uiteindelijk heeft Patrick zijn show afgemaakt en heeft Lidwien ook de voorstelling gezien. "Hij barstte in tranen uit aan het einde van zijn optreden en zei: 'Ik moet nog beter met m'n emoties om leren gaan'. Voor Lidwien is het nu goed zo.

Door Jamie van Velzen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.