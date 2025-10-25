Weggestuurde vrouw met hulphond na voorstelling Patrick Laureij: 'Hij is geen lul'

Lidwien gaat vrijdagavond in Amsterdam met haar hulphond Sam naar cabaretier Patrick Laureij. Ze verwacht een leuke avond te hebben, maar dat loopt anders: de Rotterdammer wil dat zij met haar hond vertrekt uit de zaal. Op sociale media reageren veel mensen verontwaardigd, maar Lidwien vertelt aan Hart van Nederland haar kant van het verhaal.

"Patrick is echt geen lul, dat verhaal wil ik graag kwijt", begint Lidwien tegen Hart van Nederland. De twee hebben gedurende de avond met elkaar gesproken en na afloop van de voorstelling kreeg ze een knuffel van hem. "Ik ben zelf psychotherapeut en verheugde mij op een avondje relaxen in het theater, maar uiteindelijk voelde het alsof ik twee uur had gewerkt."

Sfeer sloeg om

De vrouw zat met haar hond op hun plek, toen de intromuziek van de cabaretier werd afgespeeld. Dat ging om gabbermuziek, wat natuurlijk stevige muziek is, maar hond Sam bleef rustig. "Toen Laureij het podium opkwam zei hij nog 'ah, leuk een hond. Dat is een eerste keer'." Daarna sloeg volgens Lidwien de sfeer om, zonder enige aanleiding. Laureij begon vervelende grappen te maken en wilde uiteindelijk dat de hond weg zou gaan. "Hij zei dat ie niet speelde voor honden en kinderen. Hij weigerde verder te spelen als ik en de hond niet weg zouden gaan."

Veel mensen in het publiek dachten dat het erbij hoorde, maar dat wil Lidwien wel rechtzetten. Uiteindelijk wil ze naar huis gaan en veel andere mensen gaan uit steun met haar mee. De sfeer wordt grimmig. De cabaretier komt terug en heeft een gesprek met het publiek en uiteindelijk met Lidwien.

Tranen

"Hij was bezorgd om het welzijn van de hond door de muziek. Het is natuurlijk lief dat-ie aan de hond denkt, maar Sam is speciaal voor dit soort dingen getraind."

Uiteindelijk heeft Patrick zijn show afgemaakt en heeft Lidwien ook de voorstelling gezien. "Hij barstte in tranen uit aan het einde van zijn optreden en zei: 'Ik moet nog beter met m'n emoties om leren gaan'. Voor Lidwien is het nu goed zo.