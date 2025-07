Dierenambulance machteloos bij massale vissterfte Aalsmeer

In de Ringvaart bij Aalsmeer zijn zondagavond honderden dode vissen aangetroffen. Medewerkers van de dierenambulance stuitten op de massale vissterfte na een melding van een boswachter. Over een lengte van ongeveer een kilometer dreven vissen aan het oppervlak of hapten naar lucht.

Volgens de dierenambulance is de situatie ernstig. Door het stilstaande, donkere water is het zuurstofgehalte vermoedelijk extreem laag. De hulpdiensten konden weinig uitrichten: een pomp zou bij dit grote wateroppervlak geen verschil maken. De brandweer werd nog ingeschakeld, maar kon niets doen. De frustratie bij de hulpverleners is groot.

Botulisme?

De oorzaak van de vissterfte is nog niet duidelijk. Mogelijk speelt botulisme een rol, een bacterie die vaker voor zuurstofgebrek zorgt. Dat komt meestal voor in kleinere slootjes, dus voor dit brede kanaal is dat opvallend. Het hoogheemraadschap is op de hoogte en heeft watermonsters genomen, maar de uitslagen daarvan zijn nog niet bekend.

Volgens het hoogheemraadschap is de vissterfte pas donderdagmiddag officieel gemeld, terwijl er volgens eigen navraag al sinds maandag dode vissen in het water lagen. De organisatie spreekt van honderden dode vissen. Uit metingen blijkt dat het zuurstofgehalte in het water te laag is, wat waarschijnlijk de oorzaak is van het massale sterven. Of ook botulisme een rol speelt, is nog niet bevestigd.

Om verdere vissterfte te beperken, wordt – waar mogelijk – extra doorgespoeld, afhankelijk van het waterpeil. Het hoogheemraadschap meldt dat ook vorig jaar in dezelfde periode vissen zijn doodgegaan in dit gebied. Een exacte oorzaak is lastig vast te stellen, mede doordat de melding laat binnenkwam. Voor vragen over gezondheidsrisico’s verwijst het waterschap naar de gemeente, de omgevingsdienst of de website zwemwater.nl.