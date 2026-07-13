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Automobilist trotseert drukke A58 en helpt ganzen veilig oversteken

Dieren

Vandaag, 19:19

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Automobilisten op de A58 bij Tilburg hebben maandagmiddag korte tijd vastgestaan. Niet door een ongeluk of pech, maar omdat twee families Canadese ganzen de snelweg overstaken. Eén van de families draaide halverwege zelfs weer om.

Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op X. Op beelden is te zien dat de tweede familie eerst omkeert en vervolgens opnieuw probeert over te steken, net als het verkeer weer op gang komt.

Een automobilist die verderop in de file op de linkerbaan stilstaat, besluit daarop in te grijpen. Hij loopt, met gevaar voor eigen leven, naar de ganzen toe en klapt hard in zijn handen. Daardoor steken de dieren sneller over.

Andere automobilisten laten hem daarna teruglopen naar zijn auto, waarna het verkeer weer verder kan rijden.

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Door Jamie van Velzen

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