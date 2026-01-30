Politie start grote zoektocht na vondst gezadeld paard zonder ruiter

Een gezadeld paard dat donderdag zonder ruiter werd aangetroffen bij de duinen in Loon op Zand zorgde voor grote ongerustheid. Omdat bij het paard persoonlijke bezittingen lagen, hield de politie ernstig rekening met een mogelijk ongeval.

Agenten vermoedden dat de ruiter zich ergens in het duin- of bosgebied kon bevinden en mogelijk hulp nodig had, laten zij weten op Instagram. Om die reden werd de zoektocht direct opgeschaald.

Met meerdere politie-eenheden werd een zoekactie gestart in de omgeving. Zowel de duinen als het aangrenzende bosgebied werden grondig doorzocht. Uiteindelijk werd de ruiter diep in het bosgebied aangetroffen.

Onschuldige verklaring

De ruiter verklaarde dat zij even moest plassen, waarna haar paard schrok en op hol sloeg. Daardoor liep het gezadelde paard alleen rond. Na hereniging konden de ruiter en haar paard samen hun weg vervolgen. Er raakte niemand gewond.