Vermagerde hond en overleden baasje gevonden in huis Kaatsheuvel

Dieren

Vandaag, 21:21 - Update: 2 uur geleden

De politie vond maandagavond in een woning in Kaatsheuvel een overledene en een vermagerde hond. De man zou al een langere tijd overleden in het huis hebben gelegen, terwijl zijn huisdier ook in het huis was. De melding kwam binnen doordat omwonenden het slachtoffer al enige tijd niet hadden gezien, meldt een correspondent ter plaatse.

De vermagerde hond heeft mogelijk dagen zonder eten moeten overleven omdat zijn eigenaar dus was overleden. Het beestje is door de politie naar een asiel in Waalwijk gebracht. Daar zal het dier worden verzorgd en kan hij aansterken.

Het baasje van de hond stierf een natuurlijke dood, zo laat de politie weten aan Hart van Nederland.

De hond in de auto bij de politie:

Beeld: Politie Langstraat

Beeld: Politie Langstraat

Door Redactie Hart van Nederland

