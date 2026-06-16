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Geredde beer Tosho overleden in Eindhoven Zoo

Geredde beer Tosho overleden in Eindhoven Zoo

Dieren

Vandaag, 20:52

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In dierenpark Eindhoven Zoo in Nuenen is dinsdagochtend bruine beer Tosho overleden. De beer werd in 2013 gered uit een betonnen berenkuil in Bulgarije en bracht in Nuenen nog dertien mooie jaren door.

Tosho leefde de eerste negen jaar van zijn leven afgezonderd in een ouderwetse berenkuil, meldt Omroep Brabant. 'De toenmalige dierentuin Dierenrijk adopteerde hem, waarna hij in 2013 naar Nederland kwam. In Nuenen kon hij eindelijk leven in een natuurlijke, groene omgeving en deelde hij zijn verblijf jarenlang met andere beren.'

Ernstige artrose

'Tosho werd 24 jaar oud, een respectabele leeftijd. In het wild worden Europese bruine beren gemiddeld 20 tot 25 jaar oud', schrijft het dierenpark op Facebook: 'Op hoge leeftijd kampte hij met verschillende ouderdomsklachten, waaronder ernstige artrose. Zijn gezondheid was zodanig achteruitgegaan dat zijn levenskwaliteit niet langer kon worden gewaarborgd. Met een zwaar gemoed hebben de dierenarts en de dierenverzorgers gezamenlijk de moeilijke beslissing genomen om Tosho uit zijn lijden te verlossen.'

Foto: Marc van Tilborg

Door Redactie Hart van Nederland

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