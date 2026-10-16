Slimme stier ontdekt ontsnappingsroute: deel park in Den Bosch afgesloten

Een slimme stier zorgt voor onrust in het Burgemeester van Zwietenpark in Den Bosch. Het dier heeft ontdekt hoe hij over een wildrooster kan lopen en zo uit zijn graasgebied kan ontsnappen. De gemeente heeft daarom besloten een deel van het park in de wijk Maaspoort voorlopig af te sluiten.

Bij de ingang van het graasgebied ligt een wildrooster dat de runderen binnen moet houden. Tot voor kort werkte dat goed, maar de stier heeft inmiddels geleerd hoe hij het rooster kan oversteken. Dat leidde tot meerdere bezorgde reacties van buurtbewoners.

Mogelijk andere plek voor stier

De gemeente heeft daarom een hek geplaatst om de toegang tot het gebied af te sluiten. Dat meldt wijkmanager Joost Ankone op Facebook. Het is de bedoeling om het afgesloten deel van het park zo snel mogelijk weer open te stellen, maar daarvoor moet eerst een passende oplossing worden gevonden.

Een van de mogelijkheden is om de stier naar een andere locatie te verplaatsen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.